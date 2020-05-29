29 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Mehmet Aurelio'dan flaş Gustavo ve Jailson sözleri!

2003-2008 yılları arasında Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan ve geçtiğimiz günlerde teknik ekibe dahil olan Mehmet Aurelio, kulüp televizyonuna çarpıcı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı antrenör, futbolcular Luiz Gustavo ve Jailson ile ilgili de konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 12:22
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Mehmet Aurelio'dan flaş Gustavo ve Jailson sözleri!

2003-2008 yılları arasında giydiği Fenerbahçe formasıyla önemli başarılara imza atmış ve artık sarı-lacivertli takımın Futbol A Takımı'nın teknik ekibinde görev alarak Fenerbahçe'ye hizmetlerini sürdüren Mehmet Aurelio, Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulundu.

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Mehmet Aurelio'dan flaş Gustavo ve Jailson sözleri!

Fenerbahçe'ye döndüğü için çok mutlu olduğunu söyleyen Aurelio; dönüş hikayesini, corona virüsü salgını gündemini ve bu süreçte yapılan hazırlıkları değerlendirdi.

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Mehmet Aurelio'dan flaş Gustavo ve Jailson sözleri!

Evine döndüğü için çok mutlu hissettiğini belirterek sözlerine başlayan Aurelio, karşılaştığı atmosferle ilgili, "Ortam mükemmel. Teknik ekip ve oyuncular bana çok destek oluyorlar, hepsine teşekkür ediyorum. Çok mutluyum.

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Mehmet Aurelio'dan flaş Gustavo ve Jailson sözleri!

Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum, sosyal medyadan çok fazla mesaj gönderiyorlar. Evime döndüğüm için mutluyum. Eski zamanda yaşadığımız mutlulukları tekrar yaşayacağız." dedi.

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Mehmet Aurelio'dan flaş Gustavo ve Jailson sözleri!

Geri dönüş hikayesini ise Aurelio, "Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp.

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