Mehmet Aurelio'dan flaş Gustavo ve Jailson sözleri!

Geri dönüş hikayesini ise Aurelio, "Gerçekten benim için çok önemi bir gelişmeydi. 2003 senesinde Fenerbahçe'ye geldim ve burada 5 sezon geçirdim. Burada çok mutluydum. Fenerbahçe benim bugüne kadar en mutlu olduğum benim için en önemli kulüp.