Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Avrupa'ya damga vuracak bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yerli ve genç oyuncuların transferine öncelik veren ve bunun yanında tecrübeli isimleri de kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, dünya yıldızı futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:07 ABONE OL