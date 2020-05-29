29 Mayıs 2020, Cuma

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Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) nedeniyle lige verilen arada yeni sezon için transfer çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, Avrupa'ya damga vuracak bir transfer gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Yeni sezonda yerli ve genç oyuncuların transferine öncelik veren ve bunun yanında tecrübeli isimleri de kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, dünya yıldızı futbolcunun transferi için düğmeye bastı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 10:57 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 11:07
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Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Yer yerinden oynayacak

12 Haziran'da başlayacak lig maçları için antrenmanlarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Transferde ince eleyip sık dokuyacak olan sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle yeni sezonda taraftarına şampiyonluk hediye etmeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Bu doğrultuda dört koldan arayışlarını sürdüren Kanarya'nın önceliği ise yerli transferi...

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Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Yer yerinden oynayacak

İlk olarak Gölcükspor'da forma giyen İsmail Yüksek ile 5 yıllık sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler; Gökhan Gönül, Caner Erkin, Alpaslan Öztürk, Nuri Şahin, Kenan Karaman, Nazım Sangare, Mert Çetin, Mert Müldür Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş gibi isimleri gündemine aldı.

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Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Yer yerinden oynayacak

Neredeyse her bölgeye takviye yapmayı planlayan yönetim, yerli takviyelerinin ardından savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıracak.

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