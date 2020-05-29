Genç yıldız Fenerbahçe yolunda! Menajeri transferi duyurdu

Yeni sezonda önceliğini yerli ve genç transferine veren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık mukavele imzalayan sarı-lacivertlilerle ilgili bir transfer açıklaması daha geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri....