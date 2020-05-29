29 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Genç yıldız Fenerbahçe yolunda! Menajeri transferi duyurdu

Yeni sezonda önceliğini yerli ve genç transferine veren Fenerbahçe'de sürpriz gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek ile 5 yıllık mukavele imzalayan sarı-lacivertlilerle ilgili bir transfer açıklaması daha geldi. Son dakika Fenerbahçe haberleri....

Giriş Tarihi: 29.05.2020 16:59 Güncelleme Tarihi: 29.05.2020 17:06
ABONE OL
  • 1
  • 14
Genç yıldız Fenerbahçe yolunda! Menajeri transferi duyurdu

12 Haziran tarihinde kaldığı yerden devam edecek olan Süper Lig'de ekipler çalışmalarına hız vermiş durumda.

  • 2
  • 14
Genç yıldız Fenerbahçe yolunda! Menajeri transferi duyurdu

Bu sezondan umduğunu bulamayan ve son haftalarda yaşadığı üst üste kayıplarla şampiyonluk yarışından oldukça uzak bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona dikmiş durumda.

  • 3
  • 14
Genç yıldız Fenerbahçe yolunda! Menajeri transferi duyurdu

Öncelikle teknik direktör konusunu halletmek isteyen sarı-lacivertliler gelecek sezon için transfer temaslarını da sıklaştırdı.

  • 4
  • 14
Genç yıldız Fenerbahçe yolunda! Menajeri transferi duyurdu

Birçok oyuncu için girişimlerde bulunan Fenerbahçe, corona virüsü sonrası yaşanan ekonomik daralma nedeniyle önceliği yerli ve bonservisi elinde bulunduran isimlere veriyor.

  • 5
  • 14
Genç yıldız Fenerbahçe yolunda! Menajeri transferi duyurdu

Önceliklerini bu şekilde belirleyen yönetim takımın yaş ortalamasını da düşürmek isterken flaş bir isim gündeme geldi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör