23 Temmuz 2020, Perşembe

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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! "Benden daha iyi futbolcuydu"

Kariyerindeki son maça Çaykur Rizespor maçında çıkması beklenen Emre Belözoğlu, bu karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de sportif direktör olması bekleniyor. Açıklamalarda bulunan deneyimli yıldız, yıllar sonra bir konuda flaş bir itirafta bulundu.

Giriş Tarihi: 23.07.2020 09:46
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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! Benden daha iyi futbolcuydu

Fenerbahçe'de cumartesi günü oynanacak Çaykur Rizespor maçıyla sadece sarı-lacivertliler için değil, Türk futbolu için bir dönemin sonuna geliniyor.

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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! Benden daha iyi futbolcuydu

1996'da Zeytinburnu'nun altyapısından Galatasaray'a gelip Inter, Newcastle United, Atletico Madrid, Başakşehir ve Fenerbahçe formaları giyen Emre Belözoğlu aktif futbolculuk kariyerine 3 gün sonra noktayı koyuyor.

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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! Benden daha iyi futbolcuydu

Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda sportif direktör olması beklenen tecrübeli isim, yeni işiyle ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! Benden daha iyi futbolcuydu

"FUTBOL SONRASI İNŞALLAH BAŞARACAĞIM"

Saha içerisindeki sinirli halleriyle dikkat çeken Belözoğlu, "Sinirime hakim olmayı başaramadım ama futbol sonrası inşallah başaracağım" dedi.

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Emre Belözoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf! Benden daha iyi futbolcuydu

Emre Belözoğlu kendisiyle ilgili bu değerlendirmeyi yaparken uzun yıllar birlikte futbol oynadığı, Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk da eski takım arkadaşının yeni görevinde de çok büyük başarılara imza atacağına inanıyor.

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