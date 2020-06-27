27 Haziran 2020, Cumartesi

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Max Kruse'den şok sözler! "Şaka yaptım"

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini, tek taraflı fesheden ve alacaklarını gerekçe göstererek FIFA'ya başvuran Alman futbolcu Max Kruse'den flaş bir açıklama geldi. Geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir paylaşıma imza atan yıldız oyuncu bu paylaşımla ilgili şaşırtan bir açıklamada bulundu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 12:27
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Max Kruse'den şok sözler! Şaka yaptım

Fenerbahçe'ye sezon başında bedelsiz olarak transfer edilen Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshederek bir anda herkesi şoke etmişti. Sarı-lacivertlilere imza attığında taraftarları büyük bir heyecana sokan Kruse, bir türlü beklenen katkıyı verememişti.

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Max Kruse'den şok sözler! Şaka yaptım

Alman yıldız, sakatlıklarla geçen 26 haftalık Fenerbahçe kariyerinde toplam 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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Max Kruse'den şok sözler! Şaka yaptım

MAHKEMELİK OLDU

Fenerbahçe'den şubat ayından itibaren para alamadığını söyleyen Max Kruse, sözleşmesini tek taraflı feshetti. Ancak, Fenerbahçe'den yapılan açıklama durumun tam tersi olduğu yönünde.

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Max Kruse'den şok sözler! Şaka yaptım

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." denildi.

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Max Kruse'den şok sözler! Şaka yaptım

KAVGA İDDİALARI

Max Kruse'yi ayrılığa iten nedenler arasında kaptan Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel ile tartışmasının da yer aldığı öne sürülmüştü.

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