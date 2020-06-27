27 Haziran 2020, Cumartesi

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! "Seve seve gelirim"

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başlayan ve Galatasaray'ın da istediği Mert Hakan Yandaş işe anlaşma sağlayarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakarak sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun yıldız oyuncuyla görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşma sağladığı kaydedildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 27.06.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 19:40
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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Seve seve gelirim

Fenerbahçe'de kapsamlı bir transfer harekatı başladı...

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Seve seve gelirim

Sezonun sona ermesiyle beraber Sportif Direktörlük koltuğuna oturacak Emre Belözoğlu yönetiminde çalışan sarı lacivertliler, Türk yıldızları birer birer kadrosuna katacak.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Seve seve gelirim

Bu bağlamda Kanarya'nın ilk bombası Mert Hakan Yandaş olmuştu. Süper Lig devi, Sivasspor ile sözleşmesi sona erecek yıldız orta saha oyuncusuyla prensipte anlaşmıştı.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Seve seve gelirim

Yaşanan bu gelişme ile beraber Fenerbahçe'de gelecek sezon sportif direktörlük görevine başlaması beklenen Emre Belözoğlu, Süper Lig'in bir başka yıldızı için bizzat devreye girdi.

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Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! Seve seve gelirim

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın ön protokol imzalattığı Sivasspor'un yıldızı Mert Hakan Yandaş'ı kapan sarı-lacivertliler, ligin bir başka gözdesi İrfan Can Kahveci'ye yöneldi.

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