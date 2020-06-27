Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş'ın ardından bir bomba daha! "Seve seve gelirim"

Önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarına başlayan ve Galatasaray'ın da istediği Mert Hakan Yandaş işe anlaşma sağlayarak ezeli rakibine transfer çalımı atan Fenerbahçe, 26 yaşındaki futbolcunun ardından bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Sezonun sona ermesiyle birlikte futbolu bırakarak sportif direktör olarak göreve başlaması beklenen Emre Belözoğlu'nun yıldız oyuncuyla görüşme gerçekleştirdiği ve anlaşma sağladığı kaydedildi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

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Giriş Tarihi: 27.06.2020 19:36 Güncelleme Tarihi: 27.06.2020 19:40 ABONE OL