19 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Yeni sezonda şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmak için kolları sıvayan Fenerbahçe'de gündem maddelerinden biri de Vedat Muriqi... Sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer edilen ve sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kosovalı golcünün ayrılığına kesin gözüyle bakılırken, yıldız ismin bonservis bedeli de belirlendi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.05.2020 02:05 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020 06:37
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Fenerbahçe Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Fenerbahçe gelecek sezon planlaması için oyuncu satışına "değerini bulmak şartıyla" sıcak bakıyor.

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Fenerbahçe Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Sarı lacivertliler, ellerindeki en değerli isim Vedat Muriqi'nin fiyatını belirledi…

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Fenerbahçe Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

Sabah'ın haberine göre; Vedat Muriqi'i 30 milyon Euro'dan aşağı satmayacak. Yönetimin bu kararında hem Kosovalı golcünün yerine iyi oyuncu koymak hem de kadroda gereken revizyonu yapabilmek gibi etkenler önemli rol oynadı.

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Fenerbahçe Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

TOTTENHAM VE NAPOLI FAVORI

Vedat'ın talipleri arasında İngiltere'den Tottenham ve İtalya'dan Napoli var.

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Fenerbahçe Muriqi'nin bonservis bedelini belirledi! Dudak uçuklatan rakam

İki takım da pandemi sürecinde dahi oyuncuyla ilgili temaslarını sürdürdü ancak F.Bahçe'nin istediği rakama çıkmadı.

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