Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na şok sözler! "Sen futbolcu musun..."

"KRUSE ÇOK CİDDİ BİR RİSK ALDI"

Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Alper Pirşen ise konuyla ilgili yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Max Kruse bir poker oynadı. Çok ciddi risk aldı. Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığının aynısını yaptı; 10 milyon Euro ödedi. Perde arkasında mutsuzluk olduğunu düşünüyoruz. Sadece para olamaz. Kruse'yi zor bir dönem bekliyor. Biz Fenerbahçe camiası olarak mücadele edeceğiz. O tek başına. Max Kruse'ye, 'Sözleşmeni feshetme, sıkıntı yaşarsın' dedim. Karakteri buymuş." ifadelerini kullandı.