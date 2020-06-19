19 Haziran 2020, Cuma

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Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na şok sözler! "Sen futbolcu musun..."

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna attığı Alman yıldız Max Kruse ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Tecrübeli futbolcu, sürpriz bir karar alarak sarı-lacivertli kulüple sözleşmesini tek taraflı feshetti. Kruse'nin bu kararı büyük bir şaşkınlıkla karşılanırken, 32 yaşındaki futbolcunun kaptan Emre Belözoğlu ile yaşadığı tartışmanın detayları da ortaya çıktı. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:31 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:37
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Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na şok sözler! Sen futbolcu musun...

Bu sezon şampiyonluk yarışına erken havlu atan Fenerbahçe'de Max Kruse ile ilgili şok gelişmeler yaşanıyor.

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Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na şok sözler! Sen futbolcu musun...

Sezon başında sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan Alman futbolcu, Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı feshetti.

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Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na şok sözler! Sen futbolcu musun...

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada "Futbol A takımımızın oyuncularından Max Kruse, kulübümüzle olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiğini bildirmiştir. Kulübümüzün futbolcuya pandemi süreci öncesine ait hiçbir borcu bulunmamaktadır. Pandemi sürecine denk gelen ödemeler konusunda ise kendisi ile FIFA ve TFF sirkülerleri ışığında yapılan görüşmeleri cevapsız bırakmıştır." denildi.

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Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na şok sözler! Sen futbolcu musun...

"KRUSE ÇOK CİDDİ BİR RİSK ALDI"

Fenerbahçe'nin hukuktan sorumlu yöneticisi Alper Pirşen ise konuyla ilgili yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "Ben bir hukukçu olarak söylüyorum. Max Kruse bir poker oynadı. Çok ciddi risk aldı. Lassana Diarra, Max Kruse'ün yaptığının aynısını yaptı; 10 milyon Euro ödedi. Perde arkasında mutsuzluk olduğunu düşünüyoruz. Sadece para olamaz. Kruse'yi zor bir dönem bekliyor. Biz Fenerbahçe camiası olarak mücadele edeceğiz. O tek başına. Max Kruse'ye, 'Sözleşmeni feshetme, sıkıntı yaşarsın' dedim. Karakteri buymuş." ifadelerini kullandı.

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Max Kruse'den Emre Belözoğlu'na şok sözler! Sen futbolcu musun...

Kruse'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesini neden feshettiği merak konusu olurken, tecrübeli orta saha oyuncusunun ayrılığıyla ilgili gerçekler ortaya çıkmaya başladı.

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