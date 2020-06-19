19 Haziran 2020, Cuma

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe...

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken, oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:56 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:58
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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe...

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'dan flaş bir hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe...

Japon futbolcu Yuto Nagatomo'nun yerine sol bek arayışlarında olan sarı-kırmızılılar bir süredir arayışlarını sürdürüyordu.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe...

Teknik direktör Fatih Terim'in raporuna göre hamlelerini yapan sarı-kırmızılılar eski yıldızını gündemine aldı.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe...

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Caner Erkin'i kadroya katmaya hazırlanıyor.

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Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe...

Marcelo Saracchi'nin yanına bir sol bek takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılıların tecrübeli sol beke teklif götürdüğü öne sürüldü.

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