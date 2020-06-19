Galatasaray'dan çok konuşulacak transfer! Fenerbahçe...

Teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir transfer hamlesi geldi. Sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de transfer etmek istediği yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçerken, oyuncuya 2 yıllık sözleşme teklif edildiği öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...