19 Haziran 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse ile ilgili Almanya'dan sürpriz açıklama geldi. Alman futbolcu suskunluğunu bozdu ve fesih nedenini açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.06.2020 22:05 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 22:07
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Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

Fenerbahçe ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse, açıklamalarda bulundu. İşte Alman yıldızın sözleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"
Türkiye'de Fenerbahçe'ye transferimden beri ülkeyi ve insanlarının son derecede misafirperver olduğunu gördüm.

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Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

Taraftarlarla ilişkilerimden de hep hoşlandım ve burada, futbol için yaşanan duygular beni her zaman heyecanlandırdı.

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Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

Taraftarlara bütün kalbimle teşekkür ettiğim gibi, bu tecrübeleri ve yaşadığım anları asla unutmayacağım.

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Max Kruse'den açıklama geldi! “Şubat ayından beri...”

Yazık ki bütün bunlara rağmen aşağıdaki adımı atmak zorunda kaldım. Istanbul Fenerbahçe kulübüyle olan sözleşmemi 18 Haziran 2020 tarihinde, derhal geçerli olmak kaydıyla feshettim.

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