Max Kruse'de o gerçek ortaya çıktı! Nargile içtiği iddia edilmişti...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Şubat 2020'den beri ödeme yapılmadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Sarı-lacivertliler yargı yoluna gideceğini bildirirken, deneyimli futbolcunun Riva'daki kampa nargile soktuğu ve içtiği iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...