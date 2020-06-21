21 Haziran 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Max Kruse'de o gerçek ortaya çıktı! Nargile içtiği iddia edilmişti...

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Alman futbolcu Max Kruse, Şubat 2020'den beri ödeme yapılmadığı gerekçesiyle sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmişti. Sarı-lacivertliler yargı yoluna gideceğini bildirirken, deneyimli futbolcunun Riva'daki kampa nargile soktuğu ve içtiği iddia edilmişti. Bu konuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 10:44 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 10:45
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Max Kruse'de o gerçek ortaya çıktı! Nargile içtiği iddia edilmişti...

Fenerbahçe ile Alman futbolcu Max Kruse'nin yolları ayılırken, Kruse'nin sözleşmesini tek taraflı olarak feshetmesi Fenerbahçe camiasından büyük tepki çekmişti.

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Max Kruse'de o gerçek ortaya çıktı! Nargile içtiği iddia edilmişti...

Yönetim, resmi siteden yaptığı açıklama ile haklarını FIFA'da arayacaklarını ve haklı taraf olduklarının altını çizerek, Kruse hakkında çarpıcı iddialar ortaya atılmıştı.

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Max Kruse'de o gerçek ortaya çıktı! Nargile içtiği iddia edilmişti...

Pandemi sonrası Kruse'nin tamamen kimlik değiştirdiği, hatta Can Bartu Tesisleri'nde antrenmana çıkarılamayan Kruse'nin, Riva kampına dahil edilmesine rağmen sahaya adımını atmadığı belirtilmişti.

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Max Kruse'de o gerçek ortaya çıktı! Nargile içtiği iddia edilmişti...

Riva Tesisleri'nde bir gece yarısı yaşandığı iddia edilen olay ise gündeme damga vurmuştu. İddiaya göre tüm takım istirahat halindeyken saat 01:00 civarında Riva Tesisleri'nin yangın alarmı çalıştı...

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Max Kruse'de o gerçek ortaya çıktı! Nargile içtiği iddia edilmişti...

Hemen ardından tesislerde "Lütfen binayı terk edin" şeklinde anons yapıldı. TFF personeli binayı terk ederken, futbolcular kendilerini panik halinde odaların bulunduğu koridora attı.

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