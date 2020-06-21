Max Kruse'nin yeni durağı neresi olacak? 2 takım istiyor

Fenerbahçe'den Şubat 2020'den beri maaş alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, bu hareketiyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Alman oyuncunun yeni durağının neresi olacağı merak edilirken, deneyimli futbolcuya 2 ekibin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...