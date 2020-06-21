21 Haziran 2020, Pazar

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Max Kruse'nin yeni durağı neresi olacak? 2 takım istiyor

Fenerbahçe'den Şubat 2020'den beri maaş alamadığı için sözleşmesini tek taraflı fesheden Max Kruse, bu hareketiyle sarı-lacivertli taraftarların tepkisini çekmişti. Alman oyuncunun yeni durağının neresi olacağı merak edilirken, deneyimli futbolcuya 2 ekibin talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 10:23 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 10:38
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Max Kruse'nin yeni durağı neresi olacak? 2 takım istiyor

Fenerbahçe'den bir süredir alacaklarını tahsil edemediğini gerekçe göstererek sözleşmesini fesheden Max Kruse'nin yankıları sürüyor.

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Max Kruse'nin yeni durağı neresi olacak? 2 takım istiyor

Alman futbolcu ile ilgili birçok iddia gündeme gelmişti. Tecrübeli oyuncunun, takım arkadaşlarıyla arasının iyi olmadığı ifade edilmişti.

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Max Kruse'nin yeni durağı neresi olacak? 2 takım istiyor

Hatta takım kaptanı Emre Belözoğlu ve yardımcı antrenör Volkan Demirel'le gerginlik yaşadığı öne sürülmüştü.

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Max Kruse'nin yeni durağı neresi olacak? 2 takım istiyor

32 yaşındaki futbolcunun yeni adresinin neresi olacağı ise merak konusu...

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Max Kruse'nin yeni durağı neresi olacak? 2 takım istiyor

Konuya ilişkin Kruse'nin eski takımı Werder Bremen'den bir açıklama gelmişti. Kulüp, şimdilik Kruse'nin gündemlerinde olmadığını söylemiş ancak kapıyı tamamen kapatmamıştı.

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