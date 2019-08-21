Max Kruse pişmanlığı!

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna katılan en önemli yıldızlardan biri de Alman futbolcu Max Kruse. Yıldız futbolcu sezon öncesi hazırlık maçlarında gösterdiği performansla alkış toplamıştı. Lige de iyi başlayan Kruse Gazişehir maçında bir asistle oynadı. Kruse Süper Lig'de ilk haftanın en çok anahtar pas atan ismi olma başarısını da gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 15:06 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 15:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





