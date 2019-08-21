21 Ağustos 2019, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'den anlamlı hareket! Geçen sezon süre alamamıştı

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin jesti ortaya çıktı... Geçtiğimiz sezon 1 dakika bile forma giyemeyen yıldız futbolcunun yaptığı hareketle gönülleri fethetti.

Giriş Tarihi: 21.08.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 16:13
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Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'den anlamlı hareket! Geçen sezon süre alamamıştı

Geçen sezon sakatlığı dolayısıyla Fenerbahçe çatısı altına alınması eleştirilen Tolga Ciğerci hazırlık sürecinde formayı giymeye aday olduğunu gösterdi.

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Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'den anlamlı hareket! Geçen sezon süre alamamıştı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapılan eleştiriler karşısında her defasında Tolga'nın arkasında durduğu bu süreçte başkan Ciğerci'nin Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen tedavisini de yakından, birebir takip etti.

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Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'den anlamlı hareket! Geçen sezon süre alamamıştı

Koç'un yakın çevresine "Tolga Ciğerci'nin başarısı sadece Fenerbahçe için değil asıl Türk futbolu için bir kazanç" dediği ve her anlamda desteklediği futbolcu yeni sezonun ilk maçı itibariyle de sahaya döndü.

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Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'den anlamlı hareket! Geçen sezon süre alamamıştı

Formayı taşıdığı ilk resmi maçta ortaya iyi bir oyun koyan, taraftarın da pozitif desteğini alan Tolga Ciğerci, Almanya altyapısında elde ettiği futbol tarzını sahaya yansıtacağa benziyor.

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Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'den anlamlı hareket! Geçen sezon süre alamamıştı

Maç sonunda başkanın desteğine, hocasına teşekkür eden, taraftarın desteği ile özgüveni yerine gelen Tolga Ciğerci her fırsatta Fenerbahçe camiasına teşekkür ediyor.

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