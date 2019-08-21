21 Ağustos 2019, Çarşamba
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Fenerbahçeli Tolga Ciğerci'den anlamlı hareket! Geçen sezon süre alamamıştı
Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan bedelsiz şekilde Fenerbahçe'ye transfer olan fakat sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin jesti ortaya çıktı... Geçtiğimiz sezon 1 dakika bile forma giyemeyen yıldız futbolcunun yaptığı hareketle gönülleri fethetti.
Giriş Tarihi: 21.08.2019 16:13 Güncelleme Tarihi: 21.08.2019 16:13
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