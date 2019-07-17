17 Temmuz 2019, Çarşamba

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına o isim gelecek! Comolli harekete geçti

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Şimdiden tam 7 ismi kadrosuna katana sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi... Geçtiğimiz sezon hücum bölgesinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler Vedat Muriç'in yanına bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Damien Comolli, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 17.07.2019 14:46
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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına o isim gelecek! Comolli harekete geçti

Yaz transfer döneminin en hızlı takımı Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor...

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına o isim gelecek! Comolli harekete geçti

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan ve ligi 6. sırada tamamlayan sarı-lacivertlilerde gelecek sezon tek hedef mutlak şampiyonluk.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına o isim gelecek! Comolli harekete geçti

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdürecek olan Sarı Kanarya'da öncelik, geçen sezon dağılan hücum hattını toparlamak.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına o isim gelecek! Comolli harekete geçti

Slimani ve Soldado ile yollarını ayıran, Frey'i de kiralık olarak Rizespor'a gönderen Fenerbahçe'de bu dönem üç forvet takviyesi yapılması bekleniyordu.

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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına o isim gelecek! Comolli harekete geçti

Bu doğrultuda çalışmalar yapan sarı-lacivertliler Allahyar ve Vedat Muriç'i kadrosuna katmıştı.

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