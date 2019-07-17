17 Temmuz 2019, Çarşamba
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Fenerbahçe'de Muriç'in yanına o isim gelecek! Comolli harekete geçti
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği sürüyor. Şimdiden tam 7 ismi kadrosuna katana sarı-lacivertlilerde gündem forvet transferi... Geçtiğimiz sezon hücum bölgesinden istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler Vedat Muriç'in yanına bir forvet transferi daha yapmak istiyor. Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Damien Comolli, aradığı golcüyü Fransa'da buldu. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 17.07.2019 14:46
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