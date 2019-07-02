02 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe 5. transferini de bitiriyor! İşte alacağı ücret
Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızla sürdüren Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, 5. transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.07.2019 14:46
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