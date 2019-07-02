02 Temmuz 2019, Salı

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Fenerbahçe 5. transferini de bitiriyor! İşte alacağı ücret

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarını tüm hızla sürdüren Fenerbahçe'de transfer şov devam ediyor. Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar Sayyadmanesh ve Emre Belözoğlu transferlerini resmen açıklayan sarı-lacivertliler, 5. transferinde de mutlu sona ulaşmak üzere. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.07.2019 14:46
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Fenerbahçe 5. transferini de bitiriyor! İşte alacağı ücret

Yeni sezonda Süper Lig'de şampiyon olacak kadroyu oluşturmak adına titizlikle çalışan Fenerbahçe'nin kurmayları, teknik direktör Ersun Yanal'ın hücum oyuncusu isteğini yerine getirmek adına gaza basmıştı.

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Fenerbahçe 5. transferini de bitiriyor! İşte alacağı ücret

Sarı-Lacivertliler şu ana kadar 4 transferi resmen açıkladı.

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Fenerbahçe 5. transferini de bitiriyor! İşte alacağı ücret

Bunlar; Murat Sağlam, Max Kruse, Allahyar ve Emre Belözoğlu'ydu...

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Fenerbahçe 5. transferini de bitiriyor! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe, Max Kruse'nin ardından Bundesliga'dan bir ismi daha renklerine bağlıyor. İşte transferin detayları;

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Fenerbahçe 5. transferini de bitiriyor! İşte alacağı ücret

Fenerbahçe'nin listesindeki adaylar arasında yer alan ve kariyerini Almanya'nın Schalke 04 takımında sürdüren Yevhen Konoplyanka'nın, Alman ekibiyle yollarını ayıracağı resmen açıklandı.

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