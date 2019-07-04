04 Temmuz 2019, Perşembe
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Max Kruse göz doldurdu
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı. Yeni transfer Max Kruse ise antrenmanda göz doldurdu.
Giriş Tarihi: 04.07.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 20:36
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