04 Temmuz 2019, Perşembe

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Max Kruse göz doldurdu

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla noktaladı. Yeni transfer Max Kruse ise antrenmanda göz doldurdu.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 20:32 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 20:36
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Max Kruse göz doldurdu

Sabah saatlerinde salonda çalışan sarı lacivertli ekip, günün ikinci çalışmasını yarım saati basına açık olarak gerçekleştirdi.

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Max Kruse göz doldurdu

Saat 18.30'da teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalışan Fenerbahçeli futbolcular, ısınma ve koşu ile idmana başladı.

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Max Kruse göz doldurdu

Pas çalışmaları ile devam eden antrenman 4 gruba ayrılan futbolcuların çift kale maçı ile son buldu.

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Max Kruse göz doldurdu

Fenerbahçe'de takıma yeni katılan Max Kruse, Allahyar ve Murat Sağlam takımın çalışmalarında yer aldı.

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Max Kruse göz doldurdu

MAX KRUSE GÖZ DOLDURDU

Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Max Kruse, idmandaki performansı ile göz doldurdu.

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