Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takıma en az 1 kaleci transferi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Buna göre sarı-lacivertliler, bu sezon Bournemouth forması giyen Boşnak kaleci Asmir Begovic'in transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 20:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





