04 Temmuz 2019, Perşembe
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Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor
Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takıma en az 1 kaleci transferi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Buna göre sarı-lacivertliler, bu sezon Bournemouth forması giyen Boşnak kaleci Asmir Begovic'in transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.07.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 20:05
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