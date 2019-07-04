04 Temmuz 2019, Perşembe

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Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takıma en az 1 kaleci transferi yapılacağına kesin gözüyle bakılıyordu. Buna göre sarı-lacivertliler, bu sezon Bournemouth forması giyen Boşnak kaleci Asmir Begovic'in transferini bitirmek üzere olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 04.07.2019 20:00 Güncelleme Tarihi: 04.07.2019 20:05
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Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir isim gündeme geldi.


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Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Sarı-lacivertliler, bu sezon Harun Tekin'in geç form tutması ve Volkan Demirel'in de eski performansından uzak olması sebebiyle kalesinde çok fazla gol görmüştü.

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Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Süper Lig'de 32 maçta kalesinde 43 gol gören Kanarya'da kaleci transferi zorunlu hale geldi.

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Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

Buna göre takıma en az 1 kaleci takviyesi planlayan Fenerbahçe sürpriz bir transfer hamlesi yaptı.

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Fenerbahçe, Asmir Begovic transferini bitiriyor

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