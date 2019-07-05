05 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe'ye Hernandez teklifi
Forvete ikinci bir golcü daha alacak olan Fenerbahçe'ye CSKA Moskova ile sözleşmesi biten Uruguaylı Abel Hernandez önerildi. Yıldız isim Uruguay Milli Takımı'nda, 29 kez giydiği ulusal forma ile 11 kez fileleri havalandırdı.
Giriş Tarihi: 05.07.2019 01:49 Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 08:00
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