Max Kruse Fenerbahçe taraftarına isyan etti!

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Kruse, paylaşımında kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.