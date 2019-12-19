20 Aralık 2019, Cuma

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Max Kruse Fenerbahçe taraftarına isyan etti!

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu Max Kruse, sosyal medya hesabından Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisiyle ilgili bir paylaşımda bulundu. Kruse, paylaşımında kendisine yönelik eleştirilere de yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 19.12.2019 23:37 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 09:02
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Max Kruse Fenerbahçe taraftarına isyan etti!
Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy Ülker Stadyumu'nda Beşiktaş'la karşı karşıya gelecek.
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Max Kruse Fenerbahçe taraftarına isyan etti!

Sonucu merakla beklenen derbi maçında her iki takım da kazanmak için sahaya çıkacak.

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Max Kruse Fenerbahçe taraftarına isyan etti!

Fenerbahçe'de zorlu maç öncesi Garry Rodrigues cezası sebebiyle derbide forma şansı giyemeyecekken, Sadık, Zajc, Hasan Ali ve Moses sakatlıkları nedeniyle kadroda olamayacak olan isimler.

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Max Kruse Fenerbahçe taraftarına isyan etti!

Beşiktaş'ta ise Dorukhan ve Douglas sakatlıkları dolayısıyla derbide olmayacaklar. N'Koudou ve Victor Ruiz'in son durumu belirsizliğini koruyor.

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Max Kruse Fenerbahçe taraftarına isyan etti!

Sarı-lacivertlilerde son haftalarda tartışılan Max Kruse'den Beşiktaş derbisi paylaşımı geldi.

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