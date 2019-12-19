20 Aralık 2019, Cuma
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan beklenmedik tercih! Beşiktaş maçı 11'inde...
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da İstanbulspor'u 4-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek son 16'ya kalan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Dev maçın hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği kadroda beklenmedik bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 16:27
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