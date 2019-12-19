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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan beklenmedik tercih! Beşiktaş maçı 11'inde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur'da İstanbulspor'u 4-0 ve 2-0'lık skorlarla mağlup ederek son 16'ya kalan Fenerbahçe'de gözler Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisine çevrildi. Dev maçın hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal, sahaya süreceği kadroda beklenmedik bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 16:27
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan beklenmedik tercih! Beşiktaş maçı 11'inde...

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş karşılaşmasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, ilk maçta da aldığı avantajlı skorun ardından tur atladı. Sarı-lacivertli takımda artık gözler lige çevrildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan beklenmedik tercih! Beşiktaş maçı 11'inde...

Süper Lig'de kötü gidişe Beşiktaş derbisiyle son vermek isteyen Fenerbahçe'de pazar günü oynanacak maçın kadrosu için çalışmalar çoktan başladı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan beklenmedik tercih! Beşiktaş maçı 11'inde...

Sabah'ta yer alan habere göre teknik direktör Ersun Yanal'ın son haftalardaki performansıyla hayal kırıklığı olan ve taraftarın tepkisini çeken Max Kruse'nin olmadığı bir 11 üzerinde çalışmalar yaptığı öğrenildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan beklenmedik tercih! Beşiktaş maçı 11'inde...

Tecrübeli çalıştırıcının, Deniz Türüç'ün performansından memnun olduğu, Kruse'nin yerine bu oyuncuyu kullanabileceği ifade edildi.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan beklenmedik tercih! Beşiktaş maçı 11'inde...

Alman forvet oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de çıktığı 10 karşılaşmada 1 gol atarken, 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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