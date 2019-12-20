Büyük piyango! Arjantinli dünya yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi!

Süper Lig'de kritik bir derbi maçında Beşiktaş ile karşılaşacak olan Fenerbahçe bu maçın hazırlıklarına son sürat devam ederken bir yandan da dikkatler ara transfer dönemine yoğunlaşmış durumda. Listesinde birçok yıldız bulunan sarı-lacivertliler ocak ayı için somut adımlar atmaya hazırlanırken flaş bir gelişme yaşandı. Arjantinli dünya yıldızı Fenerbahçe'ye önerildi. İşte transferin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 20.12.2019 01:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2019 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





