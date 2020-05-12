12 Mayıs 2020, Salı

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Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte görüşmelerin perde arkası

Fenerbahçe'de transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor... Sezon sonunda sarı-lacivertlilerle sözleşmesi bitecek Mauricio Isla, bu sezon gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratmıştı. Şilili futbolcunun Güney Amerika'ya gitme isteği bilinirken, olayların perde arkası da ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.05.2020 11:15
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Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte görüşmelerin perde arkası

Kanarya'dan ayrılma kararı alan sağ bek, Güney Amerika kulüplerine göz kırpmaya başladı. Isla'nın bu tercihinde karısı Gala Caldirola'nın etkisi büyük.

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Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte görüşmelerin perde arkası

Transfer dönemlerinin alışıldık haberlerindendir "Oyuncu gelmeye hazır ama eşi ikna edilemiyor!" İşin bir de ileri kademesi var, "Eşi mutsuz olduğu için ayrılmak istiyor!" İşte Mauricio Isla'nın durumu bu ikinci maddeye daha yakın.

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Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte görüşmelerin perde arkası

Sarı-lacivertli formayla üçüncü sezonunu yaşayan Şilili yıldız, bitecek sözleşmesini yenilemeyi düşünmüyor.

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Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte görüşmelerin perde arkası

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Fenerbahçe de düşen performansı sebebiyle Isla'yla yeniden masaya oturmayı planlamıyor.

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Mauricio Isla Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? İşte görüşmelerin perde arkası

Ancak işlerin bu noktaya gelmesinin sebebi Gala Caldirola.

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