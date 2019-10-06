06 Ekim 2019, Pazar

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Mathieu Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Karim Benzema ile yaşadığı şantaj olayı ve Fenerbahçe ile Olympiakos'a transferiyle ilgili ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 06.10.2019 15:28
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Mathieu Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!

Fenerbahçe'de forma giydiği iki sezon taraftarların sevgilisi haline gelen Mathieu Valbuena, L'Equipe'e geniş bir röportaj verdi ve önemli açıklamalarda bulundu.

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Mathieu Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!

"FENERBAHÇE İYİ BİR FIRSATTI"

Fransa'dan ayrılma kararına ilişkin konuşan Mathieu Valbuena, o dönem Karim Benzema ile yaşadığı şantaj olayı sonrası ülkesinden uzaklaşmaya karar verdiğini söyleydi ve şu açıklamayı yaptı:

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Mathieu Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!

"Arkadaşım Baudot'ya (PSG'nin doktoru) Fransa'dan uzaklaşmak istediğimi söyledim. Konuşulmadığım, yargılanmadığım ve yalnızca futbolumla eleştirildiğim bir yere gitmeye ihtiyacım vardı. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde bu iyi bir fırsat dedim. Başka bir ülkede sıfırdan başlamak istiyordum."

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Mathieu Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!

"KASIMDA TEKLİF YAPTI AMA..."

Tecrübeli futbolcu Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Olympiakos'a transfer olmasıyla ilgili gelen soru üzerine ise şu yanıtı verdi:

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Mathieu Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!

"Olympiakos'un transfer sorumlusu Jose ile Marsilya'dan beri tanışıklığım var. Bana geçtiğimiz yıl kasım ayındayken Olympiakos'a gelip gelmeyeceğimi sordu. Ben de açık kapı bıraktım ama teklifi kabul etmeden önce Fenerbahçe'deki sözleşmemin sonuna kadar gitmeyi tercih ettim."

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