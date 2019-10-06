06 Ekim 2019, Pazar
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Mathieu Valbuena'dan olay Fenerbahçe itirafı!
Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Yunanistan Ligi ekiplerinden Olympiakos'a transfer olan Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, Karim Benzema ile yaşadığı şantaj olayı ve Fenerbahçe ile Olympiakos'a transferiyle ilgili ülkesinin basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 06.10.2019 15:28
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