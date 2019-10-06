06 Ekim 2019, Pazar

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! 4 ismin biletini kesti

Süper Lig'in 7. haftasında taraftarının önünde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak şok bir mağlubiyet alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde olduğu gibi kadrosunda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda kararını veren teknik direktör Ersun Yanal, takımdan gönderilecek ilk 4 ismi belirledi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...

Giriş Tarihi: 06.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 10:53
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! 4 ismin biletini kesti

Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan ancak ligin son iki haftasında istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! 4 ismin biletini kesti

Sarı-lacivertliler, ligin 7. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak taraftarını şoka uğrattı.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! 4 ismin biletini kesti

Antalyaspor'dan aldığı 1-0'lık mağlubiyetle Kadıköy'deki 15 maçlık yenilmezlik serisi son bulan Fenerbahçe'de hedefteki isimse teknik direktör Ersun Yanal...

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! 4 ismin biletini kesti

"MERKEZİ BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİK"

Tecrübeli teknik adam, maç sonu yaptığı açıklamada "Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık, bunu daha önce de biliyorduk. Bunun çözümünde, kanattan iyi organizasyon yapmamız gerekiyordu, biliyorsunuz ki iki oyuncumuz sakat.

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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! 4 ismin biletini kesti

Sol bekin de oyunu hızlandırması açısından oyuna katılması gerekiyordu. Rakibe üstün olsak da, merkezi bir türlü geçemedik. Her türlü organizasyonu da değerlendirdik" dedi.

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