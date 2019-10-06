Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! 4 ismin biletini kesti

"MERKEZİ BİR TÜRLÜ GEÇEMEDİK"

Tecrübeli teknik adam, maç sonu yaptığı açıklamada "Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık, bunu daha önce de biliyorduk. Bunun çözümünde, kanattan iyi organizasyon yapmamız gerekiyordu, biliyorsunuz ki iki oyuncumuz sakat.