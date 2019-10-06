06 Ekim 2019, Pazar
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan şok karar! 4 ismin biletini kesti
Süper Lig'in 7. haftasında taraftarının önünde Antalyaspor'a 1-0 mağlup olarak şok bir mağlubiyet alan Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Ara transfer dönemi ve sezon sonu için çalışmalarını hızlandıran sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde olduğu gibi kadrosunda radikal değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Bu doğrultuda kararını veren teknik direktör Ersun Yanal, takımdan gönderilecek ilk 4 ismi belirledi. Son dakika Fenerbahçe haberleri...
Giriş Tarihi: 06.10.2019 10:48 Güncelleme Tarihi: 06.10.2019 10:53
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