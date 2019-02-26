26 Şubat 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de şok ayrılık! İşte yeni takımı

Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 25 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren yıldız futbolcu, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor.

Giriş Tarihi: 26.02.2019 20:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 20:46
  • 1
  • 9
Fenerbahçe'de şok ayrılık! İşte yeni takımı

Sezon sonunda 14 futbolcusu ile sözleşmesi sona erecek olan Fenerbahçe'de ilk ayrılık gerçekleşiyor.

  • 2
  • 9
Fenerbahçe'de şok ayrılık! İşte yeni takımı

Bu sezon gösterdiği performansla hem taraftarın hem de teknik heyetin beğenisini kazanan Nabil Dirar'ın sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılacağı belirtildi.

  • 3
  • 9
Fenerbahçe'de şok ayrılık! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'de Cocu döneminde kadro dışı bırakılan ancak Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesiyle yeniden takıma dahil edilen Faslı futbolcunun yeni takımı belli oldu.

  • 4
  • 9
Fenerbahçe'de şok ayrılık! İşte yeni takımı

Fanatik'in haberine göre, sezon sonunda Fenerbahçe'de ayrılacak olan Dirar'ın Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile anlaştığı iddia edildi.

  • 5
  • 9
Fenerbahçe'de şok ayrılık! İşte yeni takımı

Faslı futbolcu, 2008 yılında transfer olduğu Club Brugge formasını 2,5 yıl boyunca terletmiş, 2011/2012 sezonunun devre arasında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Monaco'ya transfer olmuştu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör