26 Şubat 2019, Salı
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Fenerbahçe'de şok ayrılık! İşte yeni takımı
Spor Toto Süper Lig'de tarihinin en kötü sezonunu geçiren ve 25 puanla 14. sırada yer alan Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiren yıldız futbolcu, sezon sonunda sarı-lacivertli takımdan ayrılıyor.
Giriş Tarihi: 26.02.2019 20:44 Güncelleme Tarihi: 26.02.2019 20:46
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