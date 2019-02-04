04 Şubat 2019, Pazartesi

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Martin Skrtel'den Fenerbahçe'ye ret!

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'in Fenerbahçe yönetimininin yeni mukavele teklifine olumsuz yanıt verdiği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 10:26
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Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

Slovak stoperle, İtalyan devleri Roma ve Juventus'un ciddi şekilde ilgilendiği belirtiliyor.

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Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

Aynı durumdaki Şener Özbayraklı ileyse yeni kontrat için anlaşma sağlandı.

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Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

29 yaşındaki oyuncunun halen aldığı 1.5 milyon euro yıllık ücrete imza atacağı bildirildi.

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Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

Şener, Tolgay'a karşılık Beşiktaş'a önerilmiş ancak parada anlaşamayınca takımda kalmıştı.

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Martin Skrtelden Fenerbahçeye ret!

Tecrübeli bek, sarı-lacivertli takımda 109 maçta 5 gol, 14 asist üretti.

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