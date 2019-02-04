04 Şubat 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Canan Karatay: "Fenerbahçe beni verem etti"

'Fenerbahçe 75 yaşımda beni verem etti' diyen Prof. Dr. Canan Karatay, Ersun Yanal'a reçeteyi verdi.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 10:50
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Canan Karatay: Fenerbahçe beni verem etti

Profesör Doktor Canan Karatay'dan Fenerbahçe'ye beslenme tavsiyesi geldi.

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Canan Karatay: Fenerbahçe beni verem etti

Karatay sporda beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, "Ersun Yanal Bey'e de söyledim. Futbolcuları makarnayla beslemesinler."

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Canan Karatay: Fenerbahçe beni verem etti

"Karbonhidratın verdiği enerji 45 dakika gidiyor. İkinci yarıda enerji kalmıyor" dedi.

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Canan Karatay: Fenerbahçe beni verem etti

"Lefter der ki; Karbonhidrat sporcunun zehridir. Alıp hayatını okusunlar" diyen Karatay, "Ben Ersun Yanal'a dedim ki; 'Her gün bir kuzu kesin. Bu çocuklara yedirin, tutamazsınız hiçbirini."

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Canan Karatay: Fenerbahçe beni verem etti

"Koskoca Fenerbahçe bir kuzu yediremiyor mu futbolcularına... Tam yağlı manda yoğurdu da çok önemli."

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