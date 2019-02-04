Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Alex de Souza'dan Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da Fenerbahçe'nin durumunu yorumladı. Alex, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geliş amacıyla ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 00:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





