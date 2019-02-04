04 Şubat 2019, Pazartesi

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Alex de Souza'dan Ersun Yanal açıklaması!

Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, ülkesi Brezilya'da Fenerbahçe'nin durumunu yorumladı. Alex, Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye geliş amacıyla ilgili de konuştu.

Giriş Tarihi: 04.02.2019 00:02
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Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Ligde kötü bir dönemden geçen ancak son 2 maçtır kazanan Fenerbahçe'yi eski efsanelerinden Alex de Souza değerlendirdi.

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Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Brezilya'da konuşan Alex, Fenerbahçe'nin bu sezon içerisinde bulunduğu durumu yorumladı.

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Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Ali Koç'un başkanlık dönemiyle ilgili de konuşan eski yıldız şunları söyledi;

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Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

"Fenerbahçe'nin yeni yönetimi ve başkanı, ilk iş olarak hesapları kontrol etti. Durumlara baktı.

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Alex de Souzadan Ersun Yanal açıklaması!

Daha sonra Fenerbahçe transferde daha çok kiralık oyunculara yöneldi.

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