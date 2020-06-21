21 Haziran 2020, Pazar

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Caner Erkin ve babasından sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden start veren Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i yeniden kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Tecrübeli sol bekin sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, 31 yaşındaki futbolcu ve babasından sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.06.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 19:42
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Caner Erkin ve babasından sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Süper Lig'de Beşiktaş forması giyen Caner Erkin'in gelecek sezon kariyerine hangi takımda devam edeceği merak konusu olmaya devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Caner Erkin ve babasından sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Yıldız futbolcunun daha önce siyah-beyazlı takımın kendisine sunduğu indirim teklifini kabul ettiği ve kariyerine Kara Kartal'da devam edeceği iddia edilmişti.

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Caner Erkin ve babasından sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Fakat Süper Lig'de oynanan son 2 karşılaşmada da formasını genç futbolcu Rıdvan'a kaptıran Caner'in Sergen Yalçın tarafından gelecek sezonun kadrosunda düşünülmediği şeklinde yorumlandı.

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Caner Erkin ve babasından sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Sezon sonunda Hasan Ali ile yolların ayrılması beklenen Fenerbahçe'de uzun süredir Caner Erkin gündemdeydi.

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Caner Erkin ve babasından sürpriz hamle! Fenerbahçe...

GALATASARAY DA DEVREDE

Sarı-lacivertlilerin gündeminde olan tecrübeli futbolcu için Galatasaray'ın da devrede olduğu iddia edildi.

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