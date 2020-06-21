Caner Erkin ve babasından sürpriz hamle! Fenerbahçe...

Yeni sezon için hazırlıklarına şimdiden start veren Fenerbahçe'nin, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren eski futbolcusu Caner Erkin'i yeniden kadrosuna katacağı iddia edilmişti. Tecrübeli sol bekin sarı-lacivertli takıma transfer olup olmayacağı merak konusu olurken, 31 yaşındaki futbolcu ve babasından sürpriz bir hamle geldi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi: 21.06.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 21.06.2020 19:42 ABONE OL