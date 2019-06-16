16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Martin Skrtel Türkiye'de kalıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de hayal kırıklığıyla geçen bir sezonu bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmeleri sona eren Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Şener Özbayraklı ve Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in yeni sezonda Türkiye'den başka bir takımın formasını giyeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 15:51
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Martin Skrtel Türkiye'de kalıyor! İşte yeni adresi

Süper Lig'de yeni sezonla birlikte çıkış yapmak isteyen Fenerbahçe'de sözleşmesi biten oyuncularla yollar ayrılıyor.

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Martin Skrtel Türkiye'de kalıyor! İşte yeni adresi

Daha önce Roman Neustadter, Valbuena, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı ve Soldado ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerde Skrtel'in durumu hala belirsizliğini koruyor.

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Martin Skrtel Türkiye'de kalıyor! İşte yeni adresi

Gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Skrtel'le ilgili gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı.

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Martin Skrtel Türkiye'de kalıyor! İşte yeni adresi

Skrtel'in Türkiye'de kalıp başka bir takıma imza atacağı konuşuluyor.

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Martin Skrtel Türkiye'de kalıyor! İşte yeni adresi

Fotospor'un haberine göre; Fenerbahçe ile anlaşması sona eren Martin Skrtel'in, Başakşehir ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.

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