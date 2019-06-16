16 Haziran 2019, Pazar
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Martin Skrtel Türkiye'de kalıyor! İşte yeni adresi
Süper Lig'de hayal kırıklığıyla geçen bir sezonu bırakan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sözleşmeleri sona eren Mathieu Valbuena, Roberto Soldado, Şener Özbayraklı ve Roman Neustadter ile yollarını ayıran sarı-lacivertlilerde Martin Skrtel'in yeni sezonda Türkiye'den başka bir takımın formasını giyeceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 16.06.2019 15:51 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 15:51
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