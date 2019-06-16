Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim Fenerbahçe yolcusu

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir transferi için uğraş verdiği yıldız futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.