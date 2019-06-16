16 Haziran 2019, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim Fenerbahçe yolcusu

Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek olan Süper Lig'in iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe transferde karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir transferi için uğraş verdiği yıldız futbolcunun gelecek sezon sarı-lacivertli formayı giyeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 16.06.2019 15:00 Güncelleme Tarihi: 16.06.2019 15:00
  • 1
  • 14
Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim Fenerbahçe yolcusu

Kadrosundaki yerli oyuncu kalitesini artırma hedefindeki Fenerbahçe, Galatasaray'ın kadrosuna katmaya hazırlandığı yıldız ismin transferini bitiriyor.

  • 2
  • 14
Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim Fenerbahçe yolcusu

Avrupa'nın altını üstüne getiren sarı-lacivertliler, yerli kalitesini de artırmak isyiyor.

  • 3
  • 14
Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim Fenerbahçe yolcusu

Sarı lacivertliler bu kapsamda 21 yaşındaki Murat Sağlam'ı kadrosuna katmıştı.

ALİ KOÇ'TAN EMRE BELÖZOĞLU AÇIKLAMASI! HABER İÇİN TIKLAYIN...

  • 4
  • 14
Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim Fenerbahçe yolcusu

Mukavelesi devam etmesine rağmen kariyerini İstanbul'da sürdürmek isteyen ve Galatasaray'a gideceği konuşulan yıldız Fenerbahçe'nin kıskacına girdi.

  • 5
  • 14
Galatasaray'a transferde büyük şok! Yıldız isim Fenerbahçe yolcusu

O isim Deniz Türüç... Başarılı sağ açık için sarı-kırmızılı ekibe futbolcu takası ve yanı sıra para sunuldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör