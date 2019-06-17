17 Haziran 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe'de santrfor transferi çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, kiralık sözleşmesi biten Slimani ile devam etmeme kararı almıştı. Sarı-lacivertliler tartışılmayacak bir golcü transfer ederek kısır geçen sezonun izlerini silmek istiyor. Takıma doğrudan katkı sağlayacak golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun takımına resmi teklifini yaptı. İşte transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00
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Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Resmi teklif yapıldı

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Resmi teklif yapıldı

Sarı-lacivertliler bir süredir santrfor çalışmalarına devam ederken aradığı golcüyü buldu.

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Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon gol yollarına etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe takımında aynı sıkıntı bu sezon yaşanmak istenmiyor.

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Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Resmi teklif yapıldı

Kalitesi tartışılmaz bir golcü transferi için kolları sıvayan Fenerbahçeli kurmaylar harekete geçti.

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Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Resmi teklif yapıldı

Sarı-lacivertliler yıldız golcü için kulübüne resmi teklifini yaptı.

İşte transferin detayları...

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