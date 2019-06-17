Fenerbahçe'ye yıldız golcü! Resmi teklif yapıldı

Geçtiğimiz sezon Spor Toto Süper Lig'de gol yollarında etkisiz bir görüntü çizen Fenerbahçe'de santrfor transferi çalışmaları bir süredir devam ediyordu. Soldado ile yollarını ayıran Fenerbahçe, kiralık sözleşmesi biten Slimani ile devam etmeme kararı almıştı. Sarı-lacivertliler tartışılmayacak bir golcü transfer ederek kısır geçen sezonun izlerini silmek istiyor. Takıma doğrudan katkı sağlayacak golcü transferi yapmak isteyen sarı-lacivertliler yıldız oyuncunun takımına resmi teklifini yaptı. İşte transfer harekatının detayları...

Giriş Tarihi: 17.06.2019 00:46 Güncelleme Tarihi: 17.06.2019 08:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





