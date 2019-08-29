29 Ağustos 2019, Perşembe
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Marsilya'nın çılgın planı: Gustavo'yu verecek onu alacak!
Yaz transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinin en tepesinde yer alan Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marsilya cephesi Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertli takımın teklifini reddettiğini açıklamıştı. Fransız ekibi iki gün içinde çark etti ve Luiz Gustavo'nun transferi için yol haritasını çizdi. İşte Fenerbahçe'yi sevindiren transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 29.08.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 22:08
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