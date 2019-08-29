29 Ağustos 2019, Perşembe

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Marsilya'nın çılgın planı: Gustavo'yu verecek onu alacak!

Yaz transfer döneminin bitimine çok kısa bir süre kala Fenerbahçe'nin transfer hedeflerinin en tepesinde yer alan Luiz Gustavo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Marsilya cephesi Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertli takımın teklifini reddettiğini açıklamıştı. Fransız ekibi iki gün içinde çark etti ve Luiz Gustavo'nun transferi için yol haritasını çizdi. İşte Fenerbahçe'yi sevindiren transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 22:08 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 22:08
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Marsilya'nın çılgın planı: Gustavo'yu verecek onu alacak!

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo bekleyişi sürüyor.

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Marsilya'nın çılgın planı: Gustavo'yu verecek onu alacak!

Sarı-lacivertliler uzun süredir ön libero transferi için yoğun mesai harcıyordu.

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Marsilya'nın çılgın planı: Gustavo'yu verecek onu alacak!

6 numara bölgesi için birçok yıldız ile görüşen Fenerbahçeli kurmaylar Luiz Gustavo transferinde birleşti.

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Marsilya'nın çılgın planı: Gustavo'yu verecek onu alacak!

Teknik direktör Ersun Yanal'ın orta sahaya seviye atlatacağını düşündüğü yıldız futbolcu için yoğun mesai harcanıyordu.

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Marsilya'nın çılgın planı: Gustavo'yu verecek onu alacak!

Bütün bu gelişmeler yaşanırken Fenerbahçe, Luiz Gustavo için Marsilya'ya teklifini sunmuştu.

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