29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin görüntüsü olay oldu

Süper Lig'e 2 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe ligin 3. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadele öncesi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kanarya'nın idmanında bugün dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Dikkat çeken görüntülerde ise başrol yeni transfer Adil Rami'ydi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 15:06
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Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin görüntüsü olay oldu

Fenerbahçe lige 2 galibiyetle başladı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin görüntüsü olay oldu

Topladığı 6 puanla zirvede yer alan sarı-lacivertliler ligin 3. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin görüntüsü olay oldu

Bu bağlamda Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bu sabah yaptığı idmanla sürdürdü.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin görüntüsü olay oldu

Antrenmanda en çarpıcı fotoğrafları ise Adil Rami verdi.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin görüntüsü olay oldu

Fenerbahçe, stoper için bonservisi elinde olan Fransız yıldız Adil Rami'yi renklerine katmıştı.

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