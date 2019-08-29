Fenerbahçe'nin yeni transferi Adil Rami'nin görüntüsü olay oldu

Süper Lig'e 2 galibiyet ile başlayan Fenerbahçe ligin 3. haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertliler zorlu mücadele öncesi çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Kanarya'nın idmanında bugün dikkat çeken bir görüntü kameralara yansıdı. Dikkat çeken görüntülerde ise başrol yeni transfer Adil Rami'ydi. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 15:05 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 15:06 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





