30 Ağustos 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yeniden atağa kalkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren ve 10 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin sona ereceği pazartesi gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan yönetimin, yıldız futbolcuyla her konuda anlaştığı, sözleşme detaylarının dahi belli olduğu ve her an KAP bildiriminin geleceği iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 30.08.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 09:47
  • 1
  • 20
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Pazartesi günü sona erecek olan yaz transfer dönemi için çalışmalarını yeniden hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

  • 2
  • 20
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Stoper mevkisine Mathias 'Zanka' Jorgensen ve Adil Rami'yi transfer ederek buradaki açığını kapatan sarı-lacivertlilerde gözler orta saha transferine çevrildi.

  • 3
  • 20
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Kanarya'nın bu bölge için düşündüğü ilk isimse Marsilya forması giyen Luiz Gustavo...

  • 4
  • 20
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha ile 3+1 yıllık anlaşma sağladığı ve yıldız oyuncunun önümüzdeki günlerde resmi sözleşme imzalayacağı iddia edilmişti.

  • 5
  • 20
Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları

Ancak Marsilya Teknik Direktörü Andre Villas-Boas, Nice ile oynadıkları lig maçının ardından sarı-lacivertli taraftarları üzen bir açıklamada bulundu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör