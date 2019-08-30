30 Ağustos 2019, Cuma
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Fenerbahçe yılın transfer bombasını patlatıyor! İşte sözleşme detayları
Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala yeniden atağa kalkan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren ve 10 futbolcuyla resmi sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, yılın transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor. Transfer döneminin sona ereceği pazartesi gününe kadar çalışmalarını sürdürecek olan yönetimin, yıldız futbolcuyla her konuda anlaştığı, sözleşme detaylarının dahi belli olduğu ve her an KAP bildiriminin geleceği iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 30.08.2019 09:42 Güncelleme Tarihi: 30.08.2019 09:47
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