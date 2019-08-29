29 Ağustos 2019, Perşembe
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Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Luiz Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Marsilya Teknik Direktörü Andre Villa-Boas, Nice ile oynanan lig maçının ardından Brezilyalı orta sahanın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 29.08.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 01:46
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