Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Luiz Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Marsilya Teknik Direktörü Andre Villa-Boas, Nice ile oynanan lig maçının ardından Brezilyalı orta sahanın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.