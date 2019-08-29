29 Ağustos 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan yıldız futbolcu Luiz Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Marsilya Teknik Direktörü Andre Villa-Boas, Nice ile oynanan lig maçının ardından Brezilyalı orta sahanın Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 01:34 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 01:46
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Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Gustavo ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, transfer gündeminin en tepesine Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu koymuştu.

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Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

.Teknik direktör Ersun Yanal'ın kadrosunda görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için uzun süredir girişimler devam ediyordu.

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Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo transferini bitirdiği ve resmi imzaların en kısa sürede atılacağı iddia edilmişti.

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Marsilya'dan flaş Luiz Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

YEDEK SOYUNMUŞTU

Luiz Gustavo, Marsilya'nın Nice ile karşı karşıya geldiği maçta mücadeleye yedek kulübesinde başlamıştı.

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