Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden transfer hareketliliği yaşayan sarı-lacivertliler, Luiz dünya yıldızı golcüye imza attırmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin yıldız futbolcu için resmi teklifi yaptığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 00:22 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 07:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





