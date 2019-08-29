29 Ağustos 2019, Perşembe

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı golcü! Bedavaya gelecek

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe'de takviye çalışmaları tam gaz devam ediyor. Yaz transfer döneminin bitimine kısa bir süre kala yeniden transfer hareketliliği yaşayan sarı-lacivertliler, Luiz dünya yıldızı golcüye imza attırmayı planlıyor. Sportif direktör Damien Comolli'nin yıldız futbolcu için resmi teklifi yaptığı ve önümüzdeki günlerde transferin resmiyet kazanacağı iddia edildi. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 29.08.2019 00:22 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 07:34
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Fenerbahçe'de Gustavo'dan sonra bir bomba daha! Bedavaya gelecek

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Fenerbahçe, yeni sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

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Fenerbahçe'de Gustavo'dan sonra bir bomba daha! Bedavaya gelecek

Sarı-lacivertliler, ligde çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılarak uzun bir süre sonra liderlik koltuğuna oturdu.

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Fenerbahçe'de Gustavo'dan sonra bir bomba daha! Bedavaya gelecek

Teknik direktör Ersun Yanal'ın önderliğinde pozitif bir hava yakalayan Kanarya, olumlu gidişatı sürdürmek için takıma birkaç takviye daha yapmak istiyor.

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Fenerbahçe'de Gustavo'dan sonra bir bomba daha! Bedavaya gelecek

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler; stoper, orta saha ve forvet transferlerine öncelik vermişti.

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Fenerbahçe'de Gustavo'dan sonra bir bomba daha! Bedavaya gelecek

Huddersfield forması giyen Zanka ve Marsilya'da ayrılan Adil Rami'yi renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, savunmadaki eksikliğini giderdi.

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