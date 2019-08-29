Fenerbahçe yolladı Beşiktaş alıyor!

Süper Lig'e Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar devam ediyor. Sol bek, 6 numara ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler flaş bir karara da imza attı. Kanarya'da, kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcuya transfer döneminin bitmesine az bir süre kala, "Kendine kulüp bul" denildi. Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği yıldız futbolcuya Beşiktaş talip oldu. İşte son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





