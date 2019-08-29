29 Ağustos 2019, Perşembe

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Fenerbahçe yolladı Beşiktaş alıyor!

Süper Lig'e Gazişehir ve Medipol Başakşehir galibiyetleriyle başlayan Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine sayılı günler kala çalışmalar devam ediyor. Sol bek, 6 numara ve forvet bölgelerine takviye yapması beklenen sarı-lacivertliler flaş bir karara da imza attı. Kanarya'da, kadroda düşünülmeyen yıldız futbolcuya transfer döneminin bitmesine az bir süre kala, "Kendine kulüp bul" denildi. Fenerbahçe'nin takımda düşünmediği yıldız futbolcuya Beşiktaş talip oldu. İşte son gelişmeler.

Giriş Tarihi: 29.08.2019 08:43 Güncelleme Tarihi: 29.08.2019 09:36
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Fenerbahçe yolladı Beşiktaş alıyor!

Yeni sezona 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da kaldığı yerden devam ediyor.

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Fenerbahçe yolladı Beşiktaş alıyor!

Kadrosuna son olarak Adil Rami'yi katan sarı-lacivertliler en az 2 oyuncuyu daha kadrosuna katacak.

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Fenerbahçe yolladı Beşiktaş alıyor!

Yönetim, teknik direktör Ersun Yanal'ın isteği doğrultusunda sol bek, 6 numara ve forvet bölgelerine takviye yapmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe yolladı Beşiktaş alıyor!

Fenerbahçe, bu 3 bölge için belirlenen isimler için girişimlerine de başladı.

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Fenerbahçe yolladı Beşiktaş alıyor!

Kanarya'da transfer çalışmaları devam ederken, sürpriz ayrılıklar da yaşanıyor.

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