12 Ağustos 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi yaparak bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Adı Morgan Schneiderlin, Ljubomir Fejsa ve Yann Mvila gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal takımda görmek istediği bir numaralı orta saha ise Marsilya forması giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo... Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Gustavo ile ilgili Marsilya başkanı Jacques-Henri Eyraud açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 15:12
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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transferde bir numaralı hedefi haline gelen Luiz Gustavo ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Geçtiğimiz gün transferler ilgili açıklamalarda bulunan Luiz Gustavo, Marsilya'da mutlu olduğunu dile getirmişti.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Bu gelişmenin ardından Marsilya Başkanı Jacques-Henri Eyraud'dan da açıklama geldi. İşte detaylar...

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Marsilya'nın Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo, hakkında çıkan iddialara cevap verdi.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Tecrübeli orta saha, Marsilya'da mutlu olduğunu belirtirken "Tüm haberlerde benim ismim geçiyor. Fakat, ben sessiz kaldım.

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