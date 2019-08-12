Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması! Fenerbahçe...

Yeni sezon öncesi orta saha takviyesi yaparak bu bölgeyi güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar devam ediyor. Adı Morgan Schneiderlin, Ljubomir Fejsa ve Yann Mvila gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal takımda görmek istediği bir numaralı orta saha ise Marsilya forması giyen Brezilyalı yıldız Luiz Gustavo... Sarı-lacivertlilerle transfer görüşmesi yaptığı iddia edilen Gustavo ile ilgili Marsilya başkanı Jacques-Henri Eyraud açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 15:12 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 15:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





