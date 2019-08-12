13 Ağustos 2019, Salı

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmeleri yaşanıyor. Sarı-lacivertliler transferde 4 mevki üzerine yoğunlaşırken ön libero bölgesi için en önemli adayın Marsilya forması giyen Luiz Gustavo olduğu öne sürülmüştü. Fakat sarı-lacivertlilerin 6 numara bölgesine planının çok farklı olduğu ve dünya yıldızının transferi için ikna turuna başladığı bildirildi. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... Fenerbahçe son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.08.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 13.08.2019 10:27
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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor!

Fenerbahçe'de gündem yaratacak bir transfer gelişmesi yaşandı.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor!

Önümüzdeki sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla merhaba diyecek olan sarı-lacivertliler transferde büyük oynamaya karar verdi.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç transferle ilgili yaptığı konuşmasında 3 veya 4 takviye yapacaklarının sinyalini vermişti.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor!

Sarı-lacivertli kurmaylar stoper, sol bek, ön libero ve duruma göre bir santrfor transferi için bir süredir çalışmalarını devam ettiriyordu.

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Fenerbahçe'ye dünya yıldızı geliyor!

Fenerbahçe'de ön libero transferi için Marsilya'nın yıldızı Luiz Gustavo ismi ön plana çıkmıştı.

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