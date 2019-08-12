12 Ağustos 2019, Pazartesi

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ediyor. Şu ana kadar 9 futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, forvet transferinde atağa kalktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Damien Comolli, kanatlarda da oynayabilen yıldız golcünün transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 11:49
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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de çalışmalar hummalı bir şekilde devam ediyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Son olarak Zanka'yı kadrosuna katarak savumasını güçlendiren sarı-lacivertliler; stoper, orta saha ve forvet takviyelerinin ardından transferi noktalamayı planlıyor.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Sarı-lacivertli taraftarların en çok merak ettiği konuysa Aleksandar Kolarov transferi...

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Transferi yılan hikayesine dönen Sırp oyuncu için Fenerbahçe, Roma'ya 2 milyon Euro'luk bir teklif önermiş ancak İtalyan kulübü bu teklifi reddetmişti.

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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Yönetimin önümüzdeki günlerde Kolarov için yeni bir teklif yapması bekleniyor.

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