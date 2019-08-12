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İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ediyor. Şu ana kadar 9 futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, forvet transferinde atağa kalktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Damien Comolli, kanatlarda da oynayabilen yıldız golcünün transferi için harekete geçti.
Giriş Tarihi: 12.08.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 11:49
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