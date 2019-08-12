İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü! Bedavaya gelecek

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayacak olan Fenerbahçe'de oyuncu arayışları devam ediyor. Şu ana kadar 9 futbolcuyla sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, forvet transferinde atağa kalktı. Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda hareket eden Damien Comolli, kanatlarda da oynayabilen yıldız golcünün transferi için harekete geçti.

Giriş Tarihi: 12.08.2019 11:46 Güncelleme Tarihi: 12.08.2019 11:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





