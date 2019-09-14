14 Eylül 2019, Cumartesi
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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!
Fenerbahçe'nin transferi için uzun süre uğraştığı ve yaz transfer döneminin sonlarına doğru kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo transferinin Marsilya'daki etkileri devam ediyor. Fransız ekibinin teknik direktörü Andre Villas-Boas, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Giriş Tarihi: 14.09.2019 01:35 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 07:18
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