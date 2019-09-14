14 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!

Fenerbahçe'nin transferi için uzun süre uğraştığı ve yaz transfer döneminin sonlarına doğru kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Luiz Gustavo transferinin Marsilya'daki etkileri devam ediyor. Fransız ekibinin teknik direktörü Andre Villas-Boas, yıldız futbolcuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 14.09.2019 01:35 Güncelleme Tarihi: 14.09.2019 07:18
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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!

Fenerbahçe'de milli aranın ardından gözler Aytemiz Alanyaspor maçına çevrildi.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!

Yeni sezona hızlı bir başlangıç yapan sarı-lacivertliler, zorlu Alanya deplasmanını kayıpsız geçerek sahasında oynayacağı Ankaragücü maçına moralli çıkmak istiyor.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!

Kanarya'da pazartesi günü oynanacak mücadele öncesi gözler Luiz Gustavo'ya çevrilmiş durumda...

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!

Fenerbahçe'nin milli arada Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak kenara gelen Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertlileri korkutmuştu.

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Marsilya'dan flaş Gustavo açıklaması!

Yapılan kontroller sonucu bir sorunu olmadığı gözlenen 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun Alanyaspor karşısında 11'deki yerini alması bekleniyor.

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