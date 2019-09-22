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Fenerbahçe'de kim nasıl oynadı? İşte isim isim performanslar ve maçın yıldızı
Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, sahasında ağırladığı rakibini Zanka ve Muriç'in golleriyle 2-1 mağlup ederek Galatasaray derbisi öncesi moral depoladı. İşte Fenerbahçe - Ankaragücü maçında takımın öne çıkan performansları, bireysel performanslar ve maçın yıldızı...
Giriş Tarihi: 22.09.2019 14:18 Güncelleme Tarihi: 22.09.2019 14:20
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