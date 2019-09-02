02 Eylül 2019, Pazartesi
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Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!
Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Luiz Gustavo transferinde son çok yaklaştı. Bu transfer için Marsilya cephesinden de kulüp başkanından flaş bir açıklama geldi işte detaylar...
Giriş Tarihi: 02.09.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 02:14
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