02 Eylül 2019, Pazartesi

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Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Luiz Gustavo transferinde son çok yaklaştı. Bu transfer için Marsilya cephesinden de kulüp başkanından flaş bir açıklama geldi işte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 02:14
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Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!

Transferde hareketli günler geçiren ekiplerden Fenerbahçe aylardır kadrosuna katmak için uğraştığı Luiz Gustavo'da mutlu sona ulaştı.

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Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!

Sarı-Lacivertliler'in bu transferi bitirebilmek için oldukça zorlu bir süreç yaşamıştı.

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Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!

Marsilya teknik direktörü Andre Vilas Boas, daha önceler yaptığı açıklamada,

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Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!

"Gustavo ile bu sabah konuştuk ve onu yedek bıraktım. Biraz telaşlıydı."Gustavo için Fenerbahçe'den bizi tatmin etmeyen bir teklif geldi ve bunu reddettik."

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Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!

"Gustavo'nun ayrılacağını sanmıyorum. Artık transfer döneminin bitmesini bekliyoruz" demişti.

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