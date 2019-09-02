Marsilya Başkanı Eyraud Luiz Gustavo hakkında açıklamalarda bulundu!

Süper Lig'de transfer sezonunun kapanmasına az bir süre kala Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Sarı-Lacivertliler uzun bir süredir kadrosuna katmak için uğraştığı Luiz Gustavo transferinde son çok yaklaştı. Bu transfer için Marsilya cephesinden de kulüp başkanından flaş bir açıklama geldi işte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 02:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





