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İşte Fenerbahçe'nin son gün bombası! Comolli harekete geçti
Yeni sezon kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son ana kadar devam ediyor. Transferi için uzun süredir uğraştığı Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, taraftarlarına son gün hediyesi vermek için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...
Giriş Tarihi: 02.09.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 10:29
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