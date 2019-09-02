02 Eylül 2019, Pazartesi

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İşte Fenerbahçe'nin son gün bombası! Comolli harekete geçti

Yeni sezon kadrosunu baştan aşağı yenileyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları son ana kadar devam ediyor. Transferi için uzun süredir uğraştığı Brezilyalı orta saha Luiz Gustavo'yu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, taraftarlarına son gün hediyesi vermek için harekete geçti. Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 10:25 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 10:29
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İşte Fenerbahçe'nin son gün bombası! Comolli harekete geçti

Süper Lig'in 3. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de gözler transfere çevrildi.

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İşte Fenerbahçe'nin son gün bombası! Comolli harekete geçti

Kadrosunda önemli değişikliklere imza atan sarı-lacivertliler, transfer döneminin son gününe kadar çalışmalarını hummalı bir biçimde sürdürüyor.

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İşte Fenerbahçe'nin son gün bombası! Comolli harekete geçti

Teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertliler, taraftarlarına son gün hediyesi vermek için harekete geçti.

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İşte Fenerbahçe'nin son gün bombası! Comolli harekete geçti

Kanarya, transferi için uzun süredir uğraştığı Luiz Gustavo transferinde mutlu sona ulaştı.

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İşte Fenerbahçe'nin son gün bombası! Comolli harekete geçti

Sarı-lacivertliler, pazar günü İstanbul'a gelen Brezilyalı yıldızla 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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