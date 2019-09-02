02 Eylül 2019, Pazartesi

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sonrası sosyal medya tepkileri

Süper Lig'in 3. haftasında lider Fenerbahçe, Karadeniz ekibi Trabzonspor'u sahasında konuk etti. Özellikle ilk yarıda karşılıklı ataklar şeklinde geçen derbide puanlar paylaşıldı. Sarı-Lacivertliler'in golünü Rodrigues kaydederken golün 10 dakika sonrasında Ekuban maçın skorunu belirleyen isim oldu. İşte derbi sonrası sosyal medya tepkileri...

Giriş Tarihi: 02.09.2019 00:31 Güncelleme Tarihi: 02.09.2019 00:33
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İşte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sonrası sosyal medya tepkileri
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İşte Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması sonrası sosyal medya tepkileri
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