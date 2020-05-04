04 Mayıs 2020, Pazartesi

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Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı

Arsenal'de vergiler hariç eline 8 milyon euro geçen dünyaca ünlü yıldız için tüm şartlar zorlanacak. Başkan Ali Koç, 31 yaşındaki süper starı ikna edecek bir teklif hazırlıyor.

Giriş Tarihi: 04.05.2020 02:44 Güncelleme Tarihi: 04.05.2020 06:35
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Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı

Süper Lig'e corona virüsü nedeniyle verilen arada Fenerbahçe transfer çalışmalarına gaz vermişti.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Fenerbahçe'de gündemi yine Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil meşgul ediyor.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı

Fenerbahçe yönetimi gelecek sezon yıldız futbolcuya sarı-lacivertli formayı giydirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı

"NELER OLACAĞINI BİLEMİYORUM" DEMİŞTİ

Daha önce transferi hakkında konuşan Mesut, "Buradaki bu sene ve seneye de olmak üzere devam edecek kontratımdan çok memnunum.

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Fenerbahçe'de Mesut Özil heyecanı

Şimdiden geleceğin ne getireceğini söylemek olmaz, gelecek konusunda ben de heyecanlıyım ama neler olacağını bilemiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

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