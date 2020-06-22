Manuel Pellegrini'nin menajeri Fenerbahçe'yi duyurdu! "10 gün içerisinde..."

İŞTE MARTINEZ'İN AÇIKLAMALARI

"Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek."