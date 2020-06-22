22 Haziran 2020, Pazartesi

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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fenerbahçe'yi duyurdu! "10 gün içerisinde..."

Cemil Usta Sezonu'nun ikinci yarısında gösterdiği performansla zirve yarışından uzaklaşan ve kötü gidişat sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, ligde kalan diğer maçlar için takımın başına Tahir Karapınar'ı getirmişti. Liglerin bitişiyle birlikte, gelecek sezon için yeni bir teknik direktörle anlaşması beklenen Sarı Kanarya'da gündeme gelen isimlerden birisi ise Manuel Pellegrini'ydi. Şilili teknik adamın menajeri, Fenerbahçe hakkında konuştu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 17:38 Güncelleme Tarihi: 22.06.2020 17:38
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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fenerbahçe'yi duyurdu! 10 gün içerisinde...

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda üst üste yaşanan puan kayıpları nedeniyle zirve yarışına havlu atan Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürüyor.

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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fenerbahçe'yi duyurdu! 10 gün içerisinde...

Önümüzdeki sezon adına Nenad Bjelica ve Erol Bulut isimleriyle görüşen sarı-lacivertli ekipte dünyaca ünlü teknik direktör Manuel Pellegrini'nin de ismi anılmıştı.

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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fenerbahçe'yi duyurdu! 10 gün içerisinde...

66 yaşındaki Pellegrini'nin menajeri Jesus Martinez, gündemle ilgili değerlendirmeler yaparken, flaş bir itirafta bulundu.

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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fenerbahçe'yi duyurdu! 10 gün içerisinde...

İŞTE MARTINEZ'İN AÇIKLAMALARI

"Real Betis ile ilgili bir fikrim yok. Kimse beni aramadı, bir şey de duymadım. Pellegrini için masada 3-4 kulüpten teklif var ve değerlendiriyoruz. En iyisinin ne olduğuna o kadar verecek ve bize söyleyecek."

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Manuel Pellegrini'nin menajeri Fenerbahçe'yi duyurdu! 10 gün içerisinde...

"Çok ciddi Avrupa kulüplerinden ve Dubai'den bir teklif var. Kulüplerin adını veremem ancak İspanya'dan, Türkiye'den ve İtalya'dan isteyen var. Bu kulüplerle görüşmeler yaptık ancak Betis ile ilgili bir gelişme yok."

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