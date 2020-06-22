22 Haziran 2020, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Maç sonu görüntüsü olay oldu! Volkan Demirel...

Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Fenerbahçe, rakibine 2-0 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertli takımda yardımcı antrenör Volkan Demirel'in ise maç sonundaki görüntüsü olay oldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.06.2020 17:23
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Maç sonu görüntüsü olay oldu! Volkan Demirel...

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışına neredeyse havlu atan Fenerbahçe, Avrupa kupalarını riske atmamak adına mücadelesini sürdürüyor.

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Maç sonu görüntüsü olay oldu! Volkan Demirel...

Geçtiğimiz hafta Kayserispor karşısında geriden gelerek kritik bir galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, bu hafta ise Kasımpaşa'ya karşı mücadele etti.

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Maç sonu görüntüsü olay oldu! Volkan Demirel...

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçın ilk yarısında iki ekip adına gol sesi çıkmadı ve 0-0 berabere sonuçlandı.

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Maç sonu görüntüsü olay oldu! Volkan Demirel...

İKİNCİ YARI YIKILDI!

55. dakikada Mame Thiam, attığı golle ev sahibini 1-0 öne geçirdi. Sonrasında Fenerbahçe atakları art arda geldi.

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Maç sonu görüntüsü olay oldu! Volkan Demirel...

GOL İPTAL EDİLDİ

Fenerbahçe 88. dakikada Mevlüt Erdinç'in ayağından bulduğu sayıyla skoru eşitledi ancak VAR kararıyla gol iptal edildi.

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